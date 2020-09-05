أخبار عالمية

السودان يكشف عن دور مهم لدولة عربية في اتفاق جوبا للسلام

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أكد  سفير جمهورية السودان لدى الإمارات، محمد أمين عبدالله الكارب، أن دولة الإمارات لعبت دورا كبيرا و مهما في التوصل إلى "اتفاق جوبا للسلام" بين الحكومة الانتقالية السودانية، وعدد من الحركات المسلحة الأسبوع الماضي.

وأوضح السفير السوداني لدي الإمارات، في تصريحاته لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أن الإمارات أسهمت في جلب تلك الحركات المختلفة إلى طاولة المفاوضات، الأمر الذي أسفر عن توقيع هذا الاتفاق التاريخي.

ونوه الدبلوماسي السوداني أن دولة الإمارات تابعت مسار المفاوضات عن كثب منذ بدايته وقدمت الدعم من أجل انضمام مزيد من الأطراف إلى طاولة المفاوضات.

Advertisements

وكشف "الكارب" عن ان الإمارات عقدت محادثات مع مجموعة من الفصائل السودانية المهمة وأقنعتها بالانضمام إلى محادثات السلام، بالتنسيق مع الحكومة الانتقالية في السودان..

وتابع سفير السودان: الإتفاق الذي تم توقيعه بين الفرقاء؛ سيساهم في دحر الحرب في السودان بعد الآن، وأن المال والجهد اللذان كانا يستنزفان في الصراع؛ سيتم توجيههما إلى المشروعات التنموية، حيث كان الشعب السوداني ينتظر مثل هذه اللحظة.

ويُشار الي ان الحكومة السودانية الانتقالية قد وقعت- في 31 أغسطس الماضي- اتفاقية سلام مع ائتلاف يضم مجموعات مسلحة من أجزاء مختلفة من البلاد، بما في ذلك ولايات النيل الأزرق ودارفور وكردفان حيث ادي النزاع القائم في إقليم دارفور منذ عام 2003 الي مقتل حوالي 300 ألف وتشريد 2.5 مليون شخص آخرين، حسب إحصاءات الأمم المتحدة.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر السودان يكشف عن دور مهم لدولة عربية في اتفاق جوبا للسلام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا