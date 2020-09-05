مصادر عسكرية تركية تنفي إرسال دبابات إلى الحدود مع اليونان

نفت مصادر عسكرية تركية، اليوم السبت، إرسال دبابات نحو الحدود مع اليونان. بحسب ما ذكرت قناة العربية.
وأشارت المصادر العسكرية التركية إلى أن تحريك الدبابات بولاية "ملاطية"، مخطط له من قبل.
وكانت صحيفة جمهورييت التركية قد ذكرت أن تركيا تقوم بنقل نحو 40 دبابة إلى الحدود مع اليونان
وقالت وسائل إعلام يونانية إن تركيا سحبت هذه الدبابات من الحدود مع سوريا، وسيتم تحميلها على قطار لشحنها لمنطقة أدرنة الحدودية مع اليونان.
وتتوتر العلاقات التركية اليونانية على خلفية المطامع التركية في حقول الغاز بشرق البحر المتوسط، بالإضافة إلى ملف الهجرة التي تضغط به تركيا على اليونان والاتحاد الأوروبي.
وعلى خلفية التوتر بين البلدين، تسعى اليونان إلى تعزيز قواتها الجوية بشراء 18 طائرة رافال من فرنسا، بالإضافة إلى فرقاطات ولنشات صواريخ لتعزيز قواتها البحرية.
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