تركيا تنقل مئات القُصّر للقتال في ليبيا

كشفت تقارير إعلامية عن نقل تركيا مئات القُصّر من سوريا إلى ليبيا، للانضمام لصفوف الميليشيات التي تقاتل ضد الجيش الوطني الليبي.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن تركيا نقلت نحو 350 قاصرا من سوريا إلى ليبيا.

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وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن أن ما لا يقل عن 34 من القُصّر قتلوا أثناء المعارك في ليبيا، مضيفا أن جثامينهم أعيدت إلى جانب نحو 500 جثة أخرى أرجعت إلى سوريا عبر تركيا، وفقا لشبكة "سكاي نيوز".

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وأضاف أن النظام التركي نقل نحو 19 ألف مرتزق سوري إلى الأراضي الليبية، إضافة إلى نحو 10 آلاف متطرف من جنسيات مختلفة.

وبحسب التقارير، تعمل تركيا على تدريب مزيد من المرتزقة تمهيدا لإرسالهم إلى ليبيا، حال انهيار وقف إطلاق النار.

وفي وقت سابق، كشفت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إرسال تركيا أكثر من 5 آلاف مرتزق سوري؛ لدعم ميليشيات حكومة الوفاق الليبية في العاصمة طرابلس.