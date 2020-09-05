أخبار عالمية

تركيا تنقل مئات القُصّر للقتال في ليبيا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
كشفت تقارير إعلامية عن نقل تركيا مئات القُصّر من سوريا إلى ليبيا، للانضمام لصفوف الميليشيات التي تقاتل ضد الجيش الوطني الليبي.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن تركيا نقلت نحو 350 قاصرا من سوريا إلى ليبيا.

اقرأ أيضا:

وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن أن ما لا يقل عن 34 من القُصّر قتلوا أثناء المعارك في ليبيا، مضيفا أن جثامينهم أعيدت إلى جانب نحو 500 جثة أخرى أرجعت إلى سوريا عبر تركيا، وفقا لشبكة "سكاي نيوز".

Advertisements

وأضاف أن النظام التركي نقل نحو 19 ألف  مرتزق سوري إلى الأراضي الليبية، إضافة إلى نحو 10 آلاف متطرف من جنسيات مختلفة.

وبحسب التقارير، تعمل تركيا على تدريب مزيد من المرتزقة تمهيدا لإرسالهم إلى ليبيا، حال انهيار وقف إطلاق النار.

وفي وقت سابق، كشفت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إرسال تركيا أكثر من 5 آلاف مرتزق سوري؛ لدعم ميليشيات حكومة الوفاق الليبية في العاصمة طرابلس. 

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر تركيا تنقل مئات القُصّر للقتال في ليبيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا