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وفيات كورونا في إسرائيل تتخطى حاجز الألف حالة

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قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، إن حاجز الوفيات في البلاد من جراء الإصابة بفيروس تخطى الألف وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة الإسرائيلية أنه تم تسجيل 2617 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أن 439 إصابة حالتهم الصحية خطيرة للغاية، فيما ارتفع عدد الوفيات ليصل إلى 1007 وفيات.

ولفتت صحيفة "يديعوت احرونوت" إلى أن هذا اليوم هو الثالث على التوالي الذي تسجل فيه إسرائيل أكثر من 2500 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة. 

وبلغت نسبة النتائج الإيجابية للإصابة بفيروس كورونا في إسرائيل 8.5% من إجمالي عدد الاختبارات التي تم إجراؤها خلال الـ 24 ساعة.

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