نمساوي يتحدى برودة الثلج.. ويسجل رقما قياسيا عالميا جديدا

حقق رجل نمساوي، السبت، رقما قياسيا جديدا بالوقوف في صندوق مملوء بمكعبات الثلج، لمدة ساعتين و30 دقيقة و57 ثانية.
وقضى جوزيف كويبيرل (42 عاما)، الذي لم يكن يرتدي سوى سروالا للسباحة، هذه المدة وهو مغطى بالثلج حتى كتفيه وواقف داخل صندوق شفاف ضاما ذراعيه إلى صدره.
وحطم كويبيرل رقمه القياسي السابق الذي حققه، العام الماضي، لأطول فترة يتعرض فيها كامل الجسم للثلج وهي ساعتان وثماني دقائق و47 ثانية.
وبعد خروجه من المحبس المتجمد ليستمتع بالجو المعتدل في بلدة ميلك على نهر الدانوب حيث كان حشد صغير يتابعه، قال كويبيرل للصحفيين "إنه شعور رائع.. الشمس قبل كل شيء.. الدفء جميل".
وتابع قائلا: "سأعمل على وضع جوربين (على قدمي)، فأول جزء (في الجسم) يحتاج للتدفئة هو قدماك"، حسبما نقلت "رويترز".
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