أبو الغيط : افتتاح صربيا وكوسوفو سفارات فى القدس إجراء باطل ومدان

أعرب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن شديد الانزعاج والإدانة للخطوة التى تم الإعلان عنها أمس بافتتاح كل من كوسوفو وصربيا سفاراتٍ لهما فى مدينة القدس المحتلة.





وأوضح الأمين العام للجامعة العربية ـ فى بيان صحفى صدر اليوم ـ أن هذا الإجراء باطل ومخالف لقرارات الشرعية الدولية وللقانون الدولى وقرارات مجلس الأمن التى تحظر على الدول نقل سفاراتها لمدينة القدس كونها تحت الاحتلال منذ عام 1967، وبخاصة القرار 478 لعام 1980 الذى يحظر على الدول إقامة بعثات دبلوماسية فى القدس، ويرفض أى إجراءات من شأنها تغيير الوضعية القانونية للمدينة. وأكد مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية مجددا على الموقف الثابت للجامعة والذى يعد أن القدس هى أحد موضوعات التفاوض الذى يرغب المجتمع الدولى فى تحقيقه بين الجانبين الفلسطينى والاسرائيلى ويتعنت فيه الأخير، وأن مساعى بعض الدول مثل تلك الدولتين تجاهل القرارات الدولية واستباق نتائج التفاوض تمثل عملاً خاطئاً وغير قانونى ويعرقل بشدة فرص التوصل إلى سلام حقيقى قائم على حل الدولتين على أساس خطوط 4 يونيو 1967.

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