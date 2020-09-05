عاجل .. تركيا تنفى إرسال دبابات نحو الحدود مع اليونان

وقالت المصادر العسكرية التركية، إن تحريك الدبابات بولاية ملاطية مخطط له من قبل.

وكان عدد من وسائل الإعلام تناقلت أخبارا، فى وقت سابق اليوم السبت، تفيد بأن تركيا نقلت دبابات عسكرية نحو الحدود مع اليونان.

وتصاعدت حدة التوترات بين اليونان وتركيا منذ وقت طويل، بشأن عدد من القضايا الخاصة بالمجال الجوى لكل منهما والحدود البحرية، والتى زادت بسبب محاولات تركيا للتنقيب عن الغاز الطبيعى بشكل غير قانونى فى المناطق الاقتصادية الخالصة لقبرص فى شرق البحر المتوسط.