عاجل .. محتجون أمام منزل نتنياهو يطالبونه بالاستقالة

تظاهر عشرات من المحتجين الإسرائيليين، فى هذه الأثناء، أمام منزل رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، مطالبين إياه بالاستقالة من منصبه، حسبما أفاد موقع روسيا اليوم.





وقال موقع "والا" الإسرائيلى، إن "الاحتجاجات تستمر للأسبوع الحادى عشر ضد الفساد ورئيس الوزراء، حيث بدأ المتظاهرون فى القدس بمسيرة دون موافقة الشرطة باتجاه منزل نتنياهو". ونشر موقع "روسيا اليوم" بثا حيا للمظاهرات الموجودة الآن أمام منزل نتنياهو: وكانت الشرطة الإسرائيلية قالت إنها ألقت القبض الليلة الماضية على 13 ناشطا للاشتباه بمحاولتهم سرقة نقاط تفتيش للشرطة فى شارع بلفور.

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