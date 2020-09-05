بيان هام للجيش اللبناني بشأن تفجيرات مرفأ بيروت

أعلن الجيش اللبناني أن الفرق المختصة في عمليات مسح الأضرار تواصل أعمالها في إزالة الأضرار التي تسبب فيها تفحيرات مرفأ بيروت والذي ضرب العاصمة اللبنانية بيروت في الرابع من اغسطس الماضي.
واوضح الجيش اللبناني في بيان له اليوم الفرق قامت بمسح حوالى ٩٥٠٠ وحدة سكنية متضررة جراء انفجار المرفأ في محيط كرم الزيتون، السيوفي، ساحة ساسين، حي بيضون، برج رزق، السوديكو ومونو.
وتعهد الجيش اللبناني بأن تواصل فرق المسح عمياتها في مسح المباني السكنية في بقية المناطق المتضررة.
ويُشار الي ان التفجير الذي ضرب مرفأ بيروت في بداية الشهر الماضي اسفر عن مقتل مايقرب من 191 شخصا واصابة وفقدان عدة آلاف اخرين.
وكان الجيش اللبناني قد أعلن في وقت سابق عن معالجة كمية نيترات الامونيوم التي وجدت منذ ايام في مرفأ بيروت والبالغة زنتها ٤ اطنان و٣٥٠ كلغ حيث عملت وحدات فوج الهندسة على تفجيرها في حقول التفجير التابعة للجيش.
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