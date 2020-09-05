رغم الأسبوع الـ11 للتظاهرات.. نتنياهو الشخصية الأقوى في إسرائيل

كشف استطلاع للرأي نشرت تفاصيله القناة السابعة الإسرائيلية، اليوم السبت، عن تصدر نتنياهو للمشهد الإسرائيلي وحفاظ كتلة اليمين على تقدمها، رغم المظاهرات المستمرة للأسبوع الحادي العشر على التوالي في إسرائيل، ضد رئيس الوزراء.

وبحسب عينة الاستطلاع فإنه لو أجريت الانتخابات اليوم، فسوف يحصل حزب الليكود بزعامة نتنياهو على 31 مقعدا، وحزب يمينا بزعامة نقتالي بينيت 19 ، حزب "يش عتيد - تلم" بزعامة يائير لابيد 15 ، القائمة المشتركة بزعامة أيمن عودة 15، و11 مقعدا لصالح كاحول لفان بزعامة بيني جانتس، و8 لصالح يسرائيل بيتينو بزعامة أفيجدور ليبرمان، و8 لصالح حزب شاس بزعامة أريه درعي، و7 لصالح يهدوت هتوراة بزعامة يعقوب ليتسمان، و6 لصالح ميرتس بزعامة نيتسان هوروفيتش.

ولم يتمكن حزب العمل بزعامة عامير بيرتس من عبور نسبة الحسم حيث حصل على 1.9% فيما حصل حزب البيت اليهودي بزعامة رافي بيرتس على 0.6 ولم يحصل جيشر على أي أصوات.

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وفيما يتعلق بالكتل، حصلت كتلة اليمين على 50 مقعدا، وحصل الحريديم على 15، فيما حصل الوسط ويسار الوسط على 32 مقعدا، وحصل العرب على 15 مقعدا، وحصل حزب إسرائيل بيتنا على 8 مقاعد.

وتكشف النتائج أنه لو أجريت الانتخابات، فإن كتلة اليمين+ الحريديم يمكنها تشكيل حكومة بـ 65 مقعدا، أي بـ 55% من تعداد مقاعد الكنيست البالغ عددها 120 مقعدا.

وفي سؤال حول الشخصية المناسبة لرئاسة الحكومة في الفترة الحالية، قال 37% إنه بنيامين نتنياهو، فيما رأي 28 % أنه نفتالي بينيت، وقال 30% أن الاثنين لا يصلحان، ولم يحسم 5% أمرهم من السؤال.