وأضافت لجنة الفيضانات بوزارة الري السودانية أن محطة شندي شهدت ارتفاعا حيث سجلت 18.34 مترا، بزيادة 27 سم عن أعلى رقم مسجل، وفقا لوكالة الأنباء السودانية "سونا".
اقرأ أيضا:
وذكرت في بيان أن منسوب محطة الديم انخفض 26 سم ، حيث انخفض الإيراد 80 مليون متر مكعب.
وتوقعت اللجنة أن تكون المناسيب ليوم غد الأحد على النحو التالي: • قطاع الدمازين–سنار سيشهد إستقرارأ، بينما يشهد قطاع سنار-الخرطوم ارتفاعا بنحو 2 سم.
وأضافت أنه من المتوقع أن يشهد قطاع:الخرطوم-عطبرة ارتفاعا بنحو 3 سم، كما يسجل قطاع خشم القربة-عطبرة ارتفاعا، بينما يشهد قطاع عطبرة-سد مروي استقرارا.
ودعت اللجنةفي بيان الجهات المختصة والمواطنين لإتخاذ الحيطة والحذر حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم.
في سياق آخر، كشف المجلس القومي للدفاع المدني في السودان عن تأثر 4 ولايات بالأمطار والسيول يوم أمس الجمعة.
وأعلن المجلس ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في السودان إلى 101 حالة، بينما أصيب 46 شخصا ووقع انهيار كلي لنحو 24582 منزلا.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر ارتفاع كبير فى مناسيب النيل بالسودان.. وانهيار 24 ألفا و582 منزلا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.