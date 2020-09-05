ارتفاع كبير فى مناسيب النيل بالسودان.. وانهيار 24 ألفا و582 منزلا

أكدت وزارة الري والموارد المائية في السودان ارتفاع مناسيب النيل، حيث سجلت محطة الخرطوم أعلى منسوب عند 17.62 مترا متجاوزا أعلى رقم مسجل بـ36 سم، موضحة أنها ستستقر عند المناسيب العليا الحالية.

وأضافت لجنة الفيضانات بوزارة الري السودانية أن محطة شندي شهدت ارتفاعا حيث سجلت 18.34 مترا، بزيادة 27 سم عن أعلى رقم مسجل، وفقا لوكالة الأنباء السودانية "سونا".

اقرأ أيضا:

وذكرت في بيان أن منسوب محطة الديم انخفض 26 سم ، حيث انخفض الإيراد 80 مليون متر مكعب.

وتوقعت اللجنة أن تكون المناسيب ليوم غد الأحد على النحو التالي: • قطاع الدمازين–سنار سيشهد إستقرارأ، بينما يشهد قطاع سنار-الخرطوم ارتفاعا بنحو 2 سم.

Advertisements

وأضافت أنه من المتوقع أن يشهد قطاع:الخرطوم-عطبرة ارتفاعا بنحو 3 سم، كما يسجل قطاع خشم القربة-عطبرة ارتفاعا، بينما يشهد قطاع عطبرة-سد مروي استقرارا.

ودعت اللجنةفي بيان الجهات المختصة والمواطنين لإتخاذ الحيطة والحذر حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم.

في سياق آخر، كشف المجلس القومي للدفاع المدني في السودان عن تأثر 4 ولايات بالأمطار والسيول يوم أمس الجمعة.

وأعلن المجلس ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في السودان إلى 101 حالة، بينما أصيب 46 شخصا ووقع انهيار كلي لنحو 24582 منزلا.