ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار مسجد بنجلاديش إلى 21 قتيلا

ونقلت صحيفة "Dhaka Tribune" المحلية عن مصادرها أن الانفجار أسفر حتى الآن عن مقتل 21 شخصا بينهم طفل وإمام ومؤذن المسجد، قٌتل معظمهم متأثرين بحروق بالغة أصيبوا بها نتيجة الحادث.

وأضافت الصحيفة أن 15 شخصا على الأقل لا يزالون يخضعون للعلاج فى مستشفى معهد الشيخ حسين لعلاج الحروق وجراحات التجميل فى العاصمة دكا.

وقال الطبيب فى المعهد، بارثا شانجكار بول، إن جميع الذين يتلقون حاليا العلاج فى حالات حرجة.

ووقع الانفجار مساء الجمعة عندما كان المصلون على وشك الانتهاء من صلاة العشاء فى مسجد "بيت الصلاة الجامع" فى مقاطعة نارايانجانج، التى تبعد حوالى 25 كيلومترا من جنوب دكا.

وأوضحت السلطات المحلية أن أسفل المسجد يمر خط أنبوب غاز تسرب إلى داخل المسجد وانفجر عندما حاول أحد الحاضرين تشغيل مكيف هواء، وأفادت التقارير الأولية بمقتل 13 شخصا وإصابة نحو 50 آخرين.