مقاتلات روسية تعترض طائرات نرويجية فوق بحر بارينتسيفو

وقال المركز الوطنى لإدارة الدفاع عن روسيا التابع للوزارة، فى بيان، إن وسائل المراقبة الجوية الروسية رصدت يوم 5 سبتمبر هدفا جويا فوق مياه بحر بارينتسيفو كان يقترب من حدود الدولة الروسية.
وأوضح البيان: "ومن أجل تحديد هوية الهدف الجوى ومنع وقوع أى انتهاك لحدود الدولة الروسية، أقلعت مقاتلة من طراز ميج-31 من قوام القوات الدورية للدفاع الجوى للأسطول الشمالى".
وتابع المركز أن "طاقم المقاتلة الروسية حدد أن الهدف الجوى هو طائرة دوريات من نوع P-3C Orion تابعة للقوات المسلحة الجوية النرويجية".
وأشار المركز إلى أن المقاتلة الروسية، وبعد اتخاذ الطائرة النرويجية مسارا معاكسا وابتعادها عن الحدود الروسية، عادت بسلامة إلى مطار مرابطتها الدائمة.
ورصدت القوات الروسية فى الأشهر الأخيرة تكثيف تحليقات الطائرات العسكرية للدول الغربية قرب حدود روسيا، وسبق أن أعلنت عن وقوع حادثين مماثلين فوق بحر بارينتسيفو فى كل من الخميس والجمعة.
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