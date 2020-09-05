السودان تكشف عن موعد توقيع اتفاق السلام النهائي

حدد الفرقاء السودانيين، اليوم السبت، يوم الثاني من أكتوبر المقبل، موعدًا لتوقيع اتفاق السلام النهائي.

وأوضح قرر الوساطة بجمهورية جنوب السودان، ضيو مطوك، أن رئيس بلاده، سلفاكير، أجرى جلسة مشاورات، لتحديد موعد التوقيع النهائي على اتفاق السلام بين الحكومة الانتقالية والحركات المسلحة.

وذكر إن الاحتفال بالتوقيع النهائي سيكون في جوبا، نافيًا صحة ما تم تداوله خلال الساعات الأخيرة، عن نقله إلى العاصمة السودانية الخرطوم.

وقال أن جنوب السودان، ستقدم دعوات للعديد من الضيوف، حيث سيشهد مراسم التوقيع، العديد من الرؤساء ووزراء خارجية الدول الأفريقية والعربية، إلى جانب المبعوثين الدوليين والسفراء.

وكانت الحكومة الانتقالية في السودان، وتحالف الجبهة الثورية المسلحة، قد وقعا الاثنين الماضي، على اتفاق سلام بالأحرف الأولى، عقب مفاوضات امتدت لما يقرب العام، في عاصمة جنوب السودان جوبا.