إصابات جراء اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين ضد نتنياهو

اندلعت اشتباكات بين المتظاهرين على فساد السلطة ورئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وعناصر من الشرطة الإسرائيلية، مساء السب، بعد محاولة المتظاهرين اختراق الحواجز التي نصبتها الشرطة.

وقال موقع "والا" الإسرائيلي إن الاشتباكات أسفرت عن إصابة شرطيين على الأقل، عند ميدان الجيش الإسرائيلي.

وأشارت القناة الثانية الإسرائيلية إلى أن الشرطة فقدت السيطرة على المسيرة الاحتجاجية التي نظمها المتظاهرون في القدس، وتمكن مئات المتظاهرين من اختراق حواجز الشرطة، وقاموا بإغلاق الطرقات.

ويتظاهر الإسرائيليون للأسبوع الحادي عشر على التوالي ضد فساد السلطة ورئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، حيث يطالب المتظاهرون برحيله خاصة في ظل لوائح الاتهام المقدمة ضده وكذلك فشله في مواجهة فيروس كورونا.

وأصدرت الشرطة الإسرائيلية على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر بيانا قالت فيه إن المسيرة الاحتجاجية في القدس غير قانونية، مؤكدة إصابة شرطيين، ورفض المتظاهرين الانصياع لأوامر القوات الموجودة في المكان، فيما نشبت اشتباكات بين الجانبين.