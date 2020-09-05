بعد تسجيلها 4644.. ما حقيقة دخول العراق مرحلة جديدة من جائحة كورونا؟

نفت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم السبت، دخول البلاد مرحلة جديدة من جائحة فيروس كورونا، حيث قالت : إن البلاد لا تزال في المرحلة الأولى من الوباء.

ومن جانبه اكد مدير عام دائرة الصحة العامة رياض عبد الأمير الحلفي في تصريح صحفي، إن "العراق لا يزال في المرحلة الأولى من تفشي الوباء، وهناك قدرة للمؤسسات الصحية على استيعاب المصابين لأن معظم الإصابات خفيفة وتحتاج إلى عزل منزلي، ونسبة الدخول لمراكز العزل الصحي قليلة".

وذكر الحلفي قائلا " إن زيادة أعداد الإصابات جاءت نتيجة عدم التزام المواطنين، حيث لاحظنا الكثير من التجمعات البشرية خالية من الإجراءات الوقائية ولبس الكمامات والكفوف والتباعد الاجتماعي".

وتوقع مدير عام دائرة الصحة العامة العراقية ان تشهد البلاد خلال الأيام القادمة زيادة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وكانت وزارة الصحة والبيئة العراقية، قد سجلت اليوم السبت، تسجيل 4644 إصابة و63 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.