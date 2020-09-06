الجيش الليبي: تركيا تستخدم المرتزقة لفرض أمر واقع

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي إن مخرجات برلين تحتم خروج المرتزقة من بلاده، واتهم تركيا بالسعي لفرض أمر واقع في ليبيا من خلال ورقة المرتزقة.

وأوضح العميد خالد المحجوب، السبت، في تصريحات لسكاي نيوز عربية، أن تركيا تحاول التخلص من قيادات التنظيمات الإرهابية عبر إرسالهم إلى ليبيا.

كما أكد أن أنقرة تستخدم ورقة المرتزقة في ليبيا لابتزاز أوروبا، وشدد على التمسك بإعلان القاهرة ومخرجات مؤتمر برلين لحل الأزمة الليبية.

وأشار مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي إلى أن تركيا تتحكم بالمشهد في طرابلس.

والسبت، كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن تركيا نقلت نحو 350 قاصرا من سوريا إلى ليبيا، وذلك للقتال في صفوف الميليشيات المتطرفة.

Advertisements

وأوضح مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، في تصريحات لـ"دوت الخليج"، أن ما لا يقل عن 34 من أولئك القاصرين قتلوا أثناء المعارك الدائرة في ليبيا، وقد أعيدت جثامينهم إلى جانب نحو 500 جثة أخرى إلى سوريا عبر تركيا.

وأضاف مدير المرصد، رامي عبدالرحمن، أن نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان متورط في نقل قرابة 19 ألف مرتزق سوري إلى الأراضي الليبية، إضافة إلى حوالي 10 آلاف متطرف من حاملي جنسيات مختلفة.

وبيّن أن هناك من يخضعون الآن لتدريبات عسكرية في تركيا، ويتم تحضيرهم لإرسالهم إلى ليبيا، في حال انهيار وقف إطلاق النار.

واعتبر عبدالرحمن أن: "زخم التجنيد التركي للمرتزقة خفّ في الآونة الأخيرة بعد التقارير الدولية التي تحدثت عن الأمر، لكن المرتزقة الموجودين في المعسكرات التركية، البالغ عدهم نحو 500، يعلمون أنهم ذاهبون للقتال في ليبيا في حال انهيار وقف إطلاق النار".