أعلنت البرازيل، اليوم الأحد، الحصيلة اليومية لإصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". وبحسب "رويترز"، سجلت البرازيل 30.168 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية. كما سجلت وزارة الصحة البرازيلية 682 وفاة ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا خلال الفترة نفسها. وتجاوزت البرازيل حاجز الـ4.1 ملايين إصابة بفيروس كورونا، وبلغ إجمالي الوفيات 126.203 أشخاص. والبرازيل لديها ثاني أكبر عدد من حالات الإصابة بالفيروس والوفيات، ويمكن للهند ، التي سجلت الآن أكثر من 4 ملايين حالة ، أن تتجاوز البرازيل قريبًا.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر البرازيل تسجل أكثر من 30 ألف إصابة و682 وفاة بـ فيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.