المحجوب: متمسكون بإعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي، خالد المحجوب، في تصريحات لقناة سكاي نيوز عربية إن مخرجات برلين تحتم خروج المرتزقة من ليبيا.
وأوضح أن تركيا تسعى لفرض أمر واقع في ليبيا من خلال ورقة المرتزقة، مشيرا إلى أن تركيا تحاول التخلص من قيادات التنظيمات الإرهابية عبر إرسالهم إلى ليبيا
وأكد المحجوب أن تركيا تستخدم ورقة المرتزقة في ليبيا لابتزاز أوروبا، مشددا على تمسك الجيش الليبي بإعلان القاهرة ومخرجات مؤتمر برلين لحل الأزمة الليبية
وأشار المحجوب إلى أن تركيا باتت تتحكم بالمشهد الليبي في طرابلس.
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