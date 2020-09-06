اليونان تحذر تركيا من عقوبات أوروبية جديدة

وبحسب صحيفة "ايكاثيمرني" اليونانية، فرض الاتحاد الأوروبي بالفعل عقوبات على تركيا بسبب التنقيب في شرق المتوسط، ومن المقرر أن يتم مناقشة الأزمة مرة أخرى خلال القمة المقبلة يومي 24 و25 سبتمبر.
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ونقلت عن المتحدث باسم الحكومة اليونانية ستيليوس بيتساس قوله "إذا لم تتخذ تركيا خطوات فعلية نحو وقف التصعيد.. فإن الأمور ستكون صعبة للغاية على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في المجلس الأوروبي".
وفي وقت سابق قال وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، إن سلوك تركيا المستفز في منطقة شرق المتوسط يسبب زعزعة استقرار السلام في المنطقة.
كما دعت اليونان تركيا، إلى الكف عن تهديداتها إذا ما أرادت البدء بمحادثات لخفض التوتر بين البلدين.
وزاد التوتر التركي اليوناني في شرق المتوسط بعدما أرسلت أنقرة سفينة المسح الزلزالي "عروج ريس"، وسفنا حربية إلى المياه المتنازع عليها، بين قبرص وجزيرتي كاستيلوريزو وكريت اليونانيتين.
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