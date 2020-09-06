أخبار عالمية

اليونان تحذر تركيا من عقوبات أوروبية جديدة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
وسط تصاعد التوتر بين البلدين، حذرت اليونان تركيا من فرض عقوبات أوروبية جديدة عليها، بسبب أعمال التنقيب عن الطاقة في شرق البحر المتوسط.

وبحسب صحيفة "ايكاثيمرني" اليونانية، فرض الاتحاد الأوروبي بالفعل عقوبات على تركيا بسبب التنقيب في شرق المتوسط، ومن المقرر أن يتم مناقشة الأزمة مرة أخرى خلال القمة المقبلة يومي 24 و25 سبتمبر.

اقرأ أيضا:

ونقلت عن المتحدث باسم الحكومة اليونانية  ستيليوس بيتساس قوله "إذا لم تتخذ تركيا خطوات فعلية نحو وقف التصعيد.. فإن الأمور ستكون صعبة للغاية على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في المجلس الأوروبي".

Advertisements

وفي وقت سابق قال وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس،  إن سلوك تركيا المستفز في منطقة شرق المتوسط يسبب زعزعة استقرار السلام في المنطقة. 

كما دعت اليونان تركيا، إلى الكف عن تهديداتها إذا ما أرادت البدء بمحادثات لخفض التوتر بين البلدين.

وزاد التوتر التركي اليوناني في شرق المتوسط بعدما أرسلت أنقرة سفينة المسح الزلزالي "عروج ريس"، وسفنا حربية إلى المياه المتنازع عليها، بين قبرص وجزيرتي كاستيلوريزو وكريت اليونانيتين.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر اليونان تحذر تركيا من عقوبات أوروبية جديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا