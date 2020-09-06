شاهد.. حدث غريب في سماء الإمارات

كشفت صحيفة البيان الإماراتية انه في تمام الساعة " 11.05 مساء بتوقيت الإمارات" تم رؤية كرة نارية لامعة في سماء الإمارات متجهة من الشمال إلى الجنوب.

وبدوره قال مركز الفلك الدولي إن الكرة النارية لقمر اصطناعي أثناء دخوله الغلاف الجوي، اسمه ستارلينك 40، أطلق يوم 24 مايو 2019.

واضاف المركز ان القمر الصناعي يعد جزءا من شبكة للإنترنت الفضائي لشركة SpaceX

وذكر مركز الفلك الدولي ان القمر الصناعي كان من ضمن أوائل المجموعات التجريبية للمنظومة.