الجيش الليبي: تركيا تحشد قواتها للهجوم على سرت.. وإخراج المرتزقة شرط وقف إطلاق النار

أكد الجيش الوطني الليبي أن تركيا هي المتحكم الأول في الوضع بالعاصمة الليبية طرابلس، وأن انتهاكاتها تجرى أمام مرأى ومسمع من العالم.

وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي اللواء خالد المحجوب إن خروج المرتزقة من البلاد شرط أساسي لتنفيذ وقف إطلاق النار.

وأضاف أن مخرجات مؤتمر برلين تحتم خروج المرتزقة والأجانب من البلاد.

وشدد على التزام الجيش الليبي بتعهداته الدولية وقرار وقف إطلاق النار المنبثق عن مبادرة إعلان القاهرة.

وأشار إلى أن المليشيات الموالية لتركيا والمرتزقة السوريين لا يزالون يحشدون قواتهم للهجوم على تمركزات الجيش الليبي شرقي مصراتة غربي سرت.