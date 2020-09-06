البركة جفت.. وأفراس النهر في خطر داهم

في مشهد مأساوي، قد يتحول قريبا إلى "مذبحة"، تعلق العشرات من أفراس النهر في بركة كانت مملوءة بالطين والماء، في محمية للصيد في ناميبيا، بحسب موقع "ديلي نيوز".
وأوضح الموقع أن الحيوانات تواجه خطر الموت جوعا وعطشا، ونقل عن مدير مخيم (ليفينغستون) للحياة البرية القريب قوله إن البركة، التي تقع في محمية ووبارو التي تبعد بنحو 900 كيلومتر شمال شرقي العاصمة وندهوك، كانت تحصل على مياهها من نهر قريب، إلا أن فترة جفاف طويلة أدت لتجفيف ذلك المنبع.
والعديد من حيوانات فرس النهر عالق في البركة منذ شهور. وقال مدير المخيم إن أكثر من 40 فرس نهر، يُعتقد أنها موجودة هناك الآن.
ويساعد المخيم المحمية على ضخ المياه إلى داخل البركة حتى تبقى هذه الحيوانات على قيد الحياة.
وقال مدير المخيم "تثبت هذه الطريقة فعاليتها حتى الآن، لكننا بحاجة ماسة على دعم مالي لتغطية نفقات الوقود أو مصادر الطاقة الشمسية من أجل المضخة".
وأضاف أن أحد صغار أفراس النهر نفق بالفعل. ولم يرد على اتصالات أو رسائل نصية من "رويترز".
وناميبيا مشهورة عالميا بجهودها للحفاظ على الحيوانات، ويخضع نحو 40 في المئة من أراضيها لإدارة المحميات.
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