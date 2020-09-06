رئيس مالى المخلوع يغادر بلاده متوجها إلى أبوظبى لتلقى العلاج

وقال مامادو كمارا لرويترز: "لقد غادر هذا المساء متوجها إلى أبوظبي.. إنها زيارة طبية تستغرق ما بين 10 و15 يوما".

وأعلنت الإمارات يوم الجمعة أنها ستقدم العلاج الطبى لرئيس مالى السابق، إبراهيم بوبكر كيتا، الذى تمت مؤخرا الإطاحة بسلطته نتيجة انقلاب عسكرى فى بلاده.

وقال مدير الإدارة الإفريقية بوزارة الخارجية الإماراتية محمد الشامسي، إن اتخاذ هذا القرار "يأتى استجابة لطلب المجلس العسكرى الحاكم فى مالى وبالتشاور مع رئيس النيجر محمدو يوسفو، الذى يترأس حاليا المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والاتحاد الإفريقي.

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ونقل كيتا قبل 3 أيام من منزله إلى عيادة خاصة بعاصمة مالى باماكو، بعد تدهور حالته الصحية حسب مقربين منه، حيث يعانى الرئيس المخلوع البالغ 75 عاما من عمره من ضعف فى عضلة القلب، وسبق أن تعرض لعدة نوبات قلبية.

وشهدت مالى يوم 18 أغسطس انقلابا عسكريا يعتبر الرابع من نوعه منذ استقلال البلاد عن فرنسا عام 1960 والثانى خلال 8 سنوات، وأسفر عن الإطاحة بحكم كيتا، الذى أعلن فى خطاب خاص استقالته من منصبه بعد احتجازه على أيدى جنود متمردين، حيث قال: "لا أريد أن تراق الدماء ببقائى فى السلطة".

وتولى "مجلس إنقاذ مالي" العسكرى زمام السلطة فى البلاد عقب اعتقال، ووعد بالإشراف على مرحلة انتقالية تفضى لإجراء انتخابات.