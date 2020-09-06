بايدن يضم منافسًا سابقًا ومسؤولين في إدارة أوباما إلى فريقه الانتقالي

ضم المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن منافسه السابق بيت بوتيغيغ، ومسؤولين بارزين في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما إلى فريقه الانتقالي الموسع.

وعين بايدن بوتيغيغ، الذي خدم في الجيش لفترة طويلة وكان رئيس البلدية في ساوث بند بولاية إنديانا، في الهيئة الاستشارية بجانب سالي ييتس نائبة وزير العدل السابقة وسوزان رايس مستشارة الأمن القومي في إدارة أوباما والتي كان اسمها مدرجا على القائمة القصيرة لمنصب نائب بايدن.

وقال تيد كوفمان الذي يقود الفريق: "نعد لهذا الانتقال في ظل أزمة صحية عالمية واقتصاد يعاني.. إنه انتقال لم يسبق له مثيل وسيساعد هذا الفريق جو بايدن على التصدي للتحديات الملحة التي يواجهها بلدنا من اليوم الأول".

وأضاف أن خبرة أعضاء الهيئة الاستشارية ستساعد بايدن على إدارة أزمة الجائحة التي لا تزال تعصف بالولايات المتحدة وكذلك الركود الاقتصادي

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