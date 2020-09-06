باريس: مقتل عسكريين فرنسيين اثنين بعملية في مالي

أفادت الرئاسة الفرنسية، مساء اليوم السبت، بمقتل عسكريين اثنين من القوات المسلحة الفرنسية خلال عملية عسكرية في مالي.
وأوضحت الرئاسة الفرنسية، في بيان، أن العسكريين كانا ينتميان إلى قوات المظلين وقتلا صباح السبت جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت عربتهما المدرعة.
وذكر البيان أن العملية العسكرية التي شارك فيها العسكريان كانت تجري في منطقة قروية شمال شرق البلاد.
ونشرت فرنسا في العام 2014 في منطقة الساحل التي تشمل مالي وموريتانيا والنيجر وبوركينا-فاسو وتشاد، 5 آلاف عسكري، في إطار عملية واسعة لمكافحة الجماعات المسلحة المتشددة.
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