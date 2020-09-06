مصر.. توضيح حاسم بشأن "الألعاب النارية" بمنطقة الأهرامات

أدلى مدير عام منطقة آثار أهرامات الجيزة، أشرف محيي الدين، السبت، بتوضيح بشأن الألعاب النارية التي تم إطلاقها أثناء مراسم احتفالية سحب قرعة بطولة العالم لكرة اليد، بمنطقة الأهرامات.

وكشف محيي الدين، أن الألعاب النارية أطلقت من منطقة الغولف، الخاصة بأحد الفنادق الواقعة بجوار منطقة أهرامات الجيزة، بعيدة تماما عن الأهرامات وأبو الهول.

وأوضح مدير عام منطقة آثار أهرامات الجيزة، التي تعد إحدى عجائب الدنيا السبع، أن المنطقة التي تم إطلاق الألعاب النارية بها تقع بالمنطقة الصحراوية، التي تبعد 900 متر جنوب منطقة الأهرامات، وهو مكان آمن، وفق ما نقلت "صحيفة الشروق" القاهرية.

ونظمت مصر، السبت، في حفل كبير بمنطقة الأهرامات، جنوب العاصمة القاهرة، قرعة النسخة السابعة والعشرين لنهائيات كأس العالم في كرة اليد، المقررة في مصر في الفترة بين 14 و31 يناير المقبل.

وتشهد البطولة مشاركة 32 منتخبا للمرة الأولى في تاريخها..

وجاءت القرعة كالتالي:

- المجموعة الاولى : ألمانيا، هنغاريا، أوروغواي، الرأس الأخضر

- المجموعة الثانية: إسبانيا، تونس، البرازيل، بولندا

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- المجموعة الثالثة: كرواتيا، قطر، اليابان، أنغولا

- المجموعة الرابعة: الدنمارك، الأرجنتين، البحرين، الكونغو الديمقراطية

- المجموعة الخامسة: النرويج، النمسا، فرنسا، بطل ملحق أميركا الشمالية والكاريبي

- المجموعة السادسة: البرتغال، الجزائر، أيسلندا، المغرب

- المجموعة السابعة: السويد، مصر، جمهورية التشيك، بطل ملحق أميركا الجنوبية وأميركا الوسطى

- المجموعة الثامنة: سلوفينيا، بيلاروسيا، كوريا الجنوبية، روسيا.