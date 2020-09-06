بسبب قدامى المحاربين .. ترامب يطالب بطرد مراسلة فوكس نيوز

ووفقا لروسيا اليوم، تعرض ترامب لموجة انتقادات حادة بعد نشر مجلة "ذى أتلانتك" تقريرا ذكرت فيه أنه وصف جنود مشاة البحرية الأمريكية الذين قتلوا خلال الحرب العالمية الأولى بـ"الفشلة" و"المغفلين"، وذلك عندما تخلف عن زيارة مقبرة عسكرية أمريكية خارج باريس خلال زيارته فرنسا فى نوفمبر 2018.

وكان التبرير الرسمى حينها لعدم زيارته المقبرة العسكرية أن الطقس كان سيئا.

وأفادت جينيفر غريفين مراسلة "فوكس نيوز" بأن اثنين من مسؤولى الإدارة السابقين أكدا لها أن الرئيس "لم يكن راغبا بركوب السيارة والذهاب لتكريم الجنود الأمريكيين القتلى"، ما يعنى أن الطقس لم يكن السبب.

كما أبلغها مسؤول بأن ترامب استخدم كلمة "مغفلين" لتشويه سمعة قدامى المحاربين، لكن فى سياق مختلف يتعلق بحرب فيتنام.

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ونقلت عن المسؤول الذى لم تسمه قوله "عندما تحدث الرئيس عن حرب فيتنام قال إنها حرب غبية، وكل من ذهب إلى هناك كان مغفلا".

واعتبر المسؤول أنها "كانت زلة نابعة من شخصية الرئيس.. هو لم يكن بإمكانه أن يستوعب لماذا قد يموت أشخاص من أجل وطنهم، فالأمر لا يستحق".

وقال ترامب فى تغريدة غاضبة "جينيفر غريفين يجب أن تطرد بسبب هذا النوع من الصحافة.. هى حتى لم تتصل بنا من أجل التعليق.. فوكس نيوز انتهت".