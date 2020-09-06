تركيا تقصف منازل مواطنين في عدة قرى شمالية بـ سوريا

ذكرت صحيفة "الوطن" السورية إن القوات التركية قصفت منازل مواطنين ومواقع "قوات سورية الديمقراطية" الكردية في عدد من القرى بمنطقة تل أبيض بريف الرقة شمالي سوريا، بقذائف مدفعية ثقيلة.
ونقلت عن مصادر أهلية قولها أن القصف الذي نفذته القوات التركية والفصائل المتحالفة معها في المنطقة، طال منازل المواطنين في قرى قزعلي وقرنفل وبئر عرب غرب مدينة تل أبيض ما تسبب بوقوع أضرار مادية.
وأضافت أن عددًا من القرى والبلدات الحدودية مع تركيا بريف محافظة الحسكة الشمالي والقامشلي حركة نزوح باتجاه مدينتي الحسكة والقامشلي "تخوفا من هجوم محتمل للاحتلال التركي ومرتزقته" على مواقع "قسد".
وأشارت إلى نزوح عدد من العوائل والسكان المحليين بريف الدرباسية ومركزها بعد ازدياد المخاوف لديهم من نية للجيش التركي البدء بعملية عسكرية ضد "قسد" بمحيط مدينتي الدرباسية وعامودا.
وأوضحت أنه خلال الفترة الأخيرة، شهدت نقاط التماس قرى بلدة أبو راسين جنوب شرق ميدنة رأس العين شمال غرب الحسكة، تحركات مكثفة وتحشدات عسكرية من قبل الجيش التركي والفصائل المسلحة المتحالفة معه.
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