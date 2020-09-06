إقليم كتالونيا الإسباني يقرر تعليم الدين الإسلامي في المدارس

قرر إقليم كتالونيا الإسباني البدء في تعليم الدين الإسلامي في المدارس العامة مع حلول العام الدراسي الجديد.

وبحسب ما نقلته قناة "روسيا اليوم"، أقرت مديرية التربية والتعليم في إقليم كتالونيا الإسباني خطة تجريبية لتعليم الديانة الإسلامية في المدارس العامة في كل من برشلونة، باخو يوبريجات، جيرونا، وتاراجونا، ابتداء من الموسم الدراسي 2020/2021.

وأضافت أن تعليم الدين الإسلامي سيجرى من منظور يخدم الاندماج في المجتمع في إطار التنوع، ويكون منسجما مع ثقافات العائلات المسلمة في إسبانيا، وهو ما نشر في الجريدة الرسمية للإقليم.

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وأوضحت بحسب المشروع، أنه يستحسن أن تباشر التجربة في المراحل الابتدائية الأولى وفي السنة الأولى من التعليم الثانوي، وفي حال توفر لاحقا معلمين لتدريس التربية الإسلامية، تختارهم اللجنة الإسلامية في إسبانيا، بعد متسع من الوقت، يمكن مواصلة التجربة مع مراحل دراسية أعلى.

وأشارت القناة إلى أن تدريس الديانة الإسلامية في المدارس الإسبانية العامة أصبح ضروريا بعد ارتفاع عدد التلاميذ المسلمين في البلاد وتزايد المطالب من طرف الجمعيات الإسلامية، والإسبان المتعاطفين معها، بتدريس التربية الإسلامية على قدم المساواة مع الديانات الأخرى في البلاد.

ويضم إقليم كتالونيا وحده، أكثر من نصف مليون مسلم من بين المليونين المنتمين إلى الديانة الأسلامية في إسبانيا. يليه إقليم الأندلس في الجنوب بأكثر من 300 ألف مسلم، ثم تأتي بعده العاصمة مدريد بحوالي 280 ألف مسلم.