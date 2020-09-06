قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي (EMSC) اليوم الأحد، إن زلزالا قوته 6.2 درجة بمقياس ريختر ضرب 50 كيلومترا (31.07 ميلا) من كوكيمبو في تشيلي، ولم يصدر أي تحذير من حدوث تسونامي.
وفقا لعلماء الزلازل، وقع الزلزال على عمق 25 كيلومترا (15.5 ميلا). ولم ترد أنباء عن وقوع اصابات أو اضرار.
وأبلغت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS) بشكل مبدئي عن وقوع زلزال بقوة 6.4 درجة على بعد 47 كيلومترًا شمال شرق كوكيمبو.
شارك أحد السكان المحليين مقطع فيديو للأجسام الموجودة في منزله وهي تهتز في اللحظة التي بدأ فيها الزلزال.
وفقًا لمقياس ريختر، تعتبر الزلازل التي تبدأ بقوة 6.0 درجات "قوية"، ويمكن أن تسبب أضرارًا متوسطة إلى شديدة للمباني الفقيرة.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر زلزال بقوة 6.2 ريختر يضرب شمال تشيلي .. فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.