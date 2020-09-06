نفاد شهادات الوفاة فى المكسيك بسبب ضحايا كورونا

قال نائب وزير الصحة المكسيكى هوجو لوبيز جاتيل، إن الحكومة أمرت بطباعة 1.1 مليون شهادة وفاة إضافية، مع نفاد الشهادات فى عدة مناطق من البلاد واستمرار ارتفاع أعداد الإصابات بكورونا.





وقال جاتيل خلال مؤتمر صحفى إن شهادات الوفاة نفدت فى بعض الولايات، من بينها مكسيكو سيتي.

وأضاف أن السلطات عملت خلال الأسبوعين إلى الثلاثة أسابيع الماضية على إعادة توزيع تلك الشهادات من المناطق التى تتوافر فيها مخزونات كبيرة.

وأوضح أن الشهادات الجديدة ستصل يوم الخميس، قبيل نفاد المخزون الذى تم إعادة توزيعه.

وسجلت المكسيك 6196 إصابة جديدة بالفيروس حتى يوم الجمعة ليصل الإجمالى إلى 623090 حالة.

كما سجلت المكسيك أكثر من 66 ألف وفاة على صلة بفيروس كورونا، لتأتى فى المرتبة الرابعة بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند من حيث أعلى عدد وفيات.