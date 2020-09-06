وقال جاتيل خلال مؤتمر صحفى إن شهادات الوفاة نفدت فى بعض الولايات، من بينها مكسيكو سيتي.
وأضاف أن السلطات عملت خلال الأسبوعين إلى الثلاثة أسابيع الماضية على إعادة توزيع تلك الشهادات من المناطق التى تتوافر فيها مخزونات كبيرة.
وأوضح أن الشهادات الجديدة ستصل يوم الخميس، قبيل نفاد المخزون الذى تم إعادة توزيعه.
وسجلت المكسيك 6196 إصابة جديدة بالفيروس حتى يوم الجمعة ليصل الإجمالى إلى 623090 حالة.
كما سجلت المكسيك أكثر من 66 ألف وفاة على صلة بفيروس كورونا، لتأتى فى المرتبة الرابعة بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند من حيث أعلى عدد وفيات.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر نفاد شهادات الوفاة فى المكسيك بسبب ضحايا كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.