2600 مدعو لم يحضر أحد| غرق واحتراق قوارب مواكب ترامب.. فيديو

قال مكتب شرطة في مقاطعة ترافيس إن العديد من القوارب المشاركة في العرض المسير لدعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على بحيرة ترافيس بولاية تكساس غرقت.
تُظهر اللقطات التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي قوارب تغرق بالمياه. وتقول تقارير إعلامية إن ثلاثة قوارب على الأقل غرقت خلال الحدث.
وفقًا لخدمات الطوارئ الطبية في مقاطعة أوستن ترافيس، لم يصب أحد نتيجة غرق القوارب.
وفقًا لمنظمي موكب القوارب، السبت، في بحيرة ترافيس، كان أكثر من 2600 شخص يخططون للحضور.
وفي الوقت نفسه، اشتعلت النيران في قارب آخر في عرض مماثل في بحيرة هافاسو ، في ولاية أريزونا ، كما أظهر مقطع فيديو تم مشاركته على تويتر.
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