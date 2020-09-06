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البرازيل تسجل 30 ألف إصابة و682 وفاة جديدة بكورونا

0 نشر
أحمد عاشور 2020-09-06 06:52 0 تبليغ

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وأفادت وزارة الصحة البرازيلية، بارتفاع عدد الإصابات بفيروس بواقع 30168 حالة، ليصل العدد الإجمالى إلى مستوى 4 ملايين و123 الف حالة.

ولفتت وزارة الصحة إلى أن حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس سجلت بواقع 682 حالة، ليصل العدد الإجمالى للضحايا ا فى البلاد إلى مستوى 126 الفا و203 أشخاص.

وأعلنت أن عدد حالات التعافى من عدوى "الفيروس بلغ حتى الآن مستوى 3 ملايين و269 الفا و207 أشخاص.

وتعتبر البرازيل إحدى أكثر الدول تضررا بكوفيد-19، وتأتى ثانية بعد الولايات المتحدة من حيث حالات العدوى والوفيات.

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