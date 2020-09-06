حسن نصر الله يستقبل هنية ووفد حركة حماس.. تفاصيل اللقاء

ذكرت صحيفة "النهار" اللبنانية أن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، استقبل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" اسماعيل هنية ونائبه صالح العاروري والوفد المرافق.
وقالت إن اللقاء شهد "استعراض مفصل لمجمل التطورات السياسية والعسكرية في فلسطين ولبنان والمنطقة، وما تواجهه القضية الفلسطينية من أخطار" وبخاصة خطة ترامب للسلام ومشاريع التطبيع الرسمي العربي مع الكيان الصهيوني.
وأضافت الصحيفة أنه "تم التأكيد على ثبات محور المقاومة وصلابته في مواجهة كل الضغوط والتهديدات والآمال الكبيرة المعقودة عليه".
وقال بيان حزب الله: "جرى التأكيد على متانة العلاقة بين حزب الله وحركة حماس، والقائمة على أسس الايمان والأخوة والجهاد والمصير الواحد، وتطوير آليات التعاون والتنسيق بين الطرفين".
يأتي اللقاء في إطار زيارة هنية للبنان لحضور اجتماع للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية لبحث خطط الضم والتطبيع بعد الاتفاق بين الامارات وإسرائيل، في أول زيارة له إلى لبنان منذ نحو 30 عامًا.
وعقد هنية يوم الأربعاء عدة لقاءات مع مسؤولين لبنانيين، بينهم رئيس البرلمان نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، فور وصوله إلى بيروت.
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