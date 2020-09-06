محامي ترامب: الرئيس سب مانديلا ويحتقر السود والأقليات

ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن مايكل كوهين، المحامي الشخصي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، زعم في كتاب جديد له أن ترامب أدلى بتصريحات مهينة بشأن زعماء العالم السود، بما في ذلك رئيس جنوب أفريقيا السابق نيلسون مانديلا، وكذلك بشأن الأقليات الأمريكية بشكل عام.

عمل كوهين عن كثب مع ترامب لسنوات قبل أن ينقلب ضده، وكان ذلك في شهادته أمام الكونجرس العام الماضي قبل محاكمة ترامب.

ويقضي كوهين الآن عقوبة بالسجن لمدة ثلاث سنوات لإدلائه بتصريحات كاذبة أمام الكونجرس من بين أمور أخرى، كالتهرب الضريبي والبيانات الكاذبة وانتهاكات تمويل الحملات، وآخرها يتعلق بمدفوعات لإسكات النساء اللواتي زعمن علاقات مع ترامب قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2016.

في كتاب من المقرر نشره الأسبوع المقبل، يزعم كوهين أن ترامب وصف مانديلا بأنه زعيم فقير، وفقًا لصحيفة واشنطن بوست التي أفادت بأنها حصلت على نسخة من الكتاب.

ووفقًا للصحيفة، كتب كوهين أنه عقب وفاة مانديلا في عام 2013 ، قال ترامب: "لقد حرص مانديلا على صعود البلاد بأكملها. الآن هو (سباب) حفرة (سباب) مانديلا. لم يكن قائدا ".

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وزعم كوهين أيضا أن ترامب قال:"أخبرني أن بلداُ يديره شخص أسود لهو حفرة من (سباب). كلها مراحيض كاملة".

وردت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني مهاجمة مصداقية كوهين وقالت:"مايكل كوهين هو محام مجرم ومشين، كذب على الكونجرس، لقد فقد كل مصداقيته، ومن غير المفاجئ رؤية محاولته الأخيرة للاستفادة من الأكاذيب".

وصف ترامب كوهين بأنه فأر - وهي سبة توجه عادة للوشاة الذي يتعاونون مع الشرطة ضد العصابات التي يعملون لديها- وكاذب، وقال كوهين إنه واجه تهديدات متكررة بالقتل من أنصار ترامب.

زعم كوهين أن ترامب كان رافضًا للأقليات، وأن ترامب قال خلال حملته الرئاسية لعام 2016 إنه لن يفوز في تصويت ذوي الأصول الأسبانية، حسبما ذكرت صحيفة واشنطن بوست. وفقًا لكوهين، قال ترامب: "مثل السود، هم أغبياء جدًا للتصويت لترامب".

تم إطلاق سراحه في المنزل في مايو نظرًا لخطر الإصابة بـ COVID-19 في السجن ، ولكن تم سجنه لفترة وجيزة مرة أخرى في يوليو. ثم حكم قاضٍ فيدرالي بأن كوهين تعرض للانتقام بسبب التخطيط لنشر كتابه ، وأمر بالإفراج عنه مرة أخرى.