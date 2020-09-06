تسميم نافالني.. ألمانيا تمنح روسيا مهلة أخيرة قبل توقيع عقوبات ضدها في الاتحاد الأوروبي

أعلنت ألمانيا، اليوم الأحد، عن منح روسيا مهلة لتقديم تفسيرات بشأن تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني قبل البدء في توقيع عقوبات على موسكو.

وقال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس إن ألمانيا التي تترأس الاتحاد الأوروبي في الوقت الحالي أعطت مهلة بضعة أيام لروسيا من أجل تقديم تفسيرات حول تسميم نافالني.

وأضاف في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية، إن "توجيه إنذارات لا يساعد أحدا، ولكن في الأيام القليلة المقبلة إذا لم يساهم الجانب الروسي في توضيح ما حدث، فسنضطر إلى مناقشة الرد مع شركائنا".

وأضاف أنه "إذا ما تقرَّر فرض عقوبات فلا بد أن تكون محددة الأهداف".

وأكدت برلين أنها بدأت مناقشات تتعلق بفرض عقوبات محتملة على روسيا، حال عدم تقديمها تفسيرات بشأن تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني.