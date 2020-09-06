مقتل 6 جنود فى تشاد إثر هجومين أحدهما قرب حدود ليبيا

قتل 6 من الجنود التشاد، اليوم الأحد، فى هجومين أحدهما قرب الحدود مع ليبيا والآخر بمنطقة بحيرة تشاد، حيث ينشط إرهابيو بوكو حرام، حسبما أعلن مسؤولون محليون فى البلاد.





وفى تصريحات للإعلام، قال حاكم منطقة تيبستى على مايد كيبر: "إن 3 مسحلين اعترضوا مركبة تابعة لأجهزة الاستخبارات فى كورى عند الحدود مع ليبيا، حيث أطلقوا النار، وقتلوا 3 جنود وأصابوا 2 بجروح".

وأشار يعقوب محمد، وهو بحسب مسؤول محلى رفيع، إلى الهجوم الثانى وقع عندما مرت مركبة للجيش فى منطقة بحيرة تشاد المتاخمة لنيجيريا والنيجر والكاميرون، فوق "لغم أرضى زرعته جماعة بوكو حرام الإرهابية".

وأضاف، أن "انفجار اللغم الأرضى أسفر عن مقتل 3 جنود، وإصابة 8 آخرين بجروح"، فيما لم يؤكد الجيش التشادى سقوط ضحايا.

وعادة ما يتعرض جنود تشاد إلى هجمات يشنها متمردون أو عمال مناجم ذهب ممن يقومون بأنشطة غير شرعية، وكانت أكبر خسارة يومية يتعرض لها الجيش المالى فى مارس الماضى، عندما قتل 98 جنديا فى قاعدة عسكرية فى بوهوما على ضفاف بحيرة تشاد.