ظهور نادر .. زعيم كوريا الشمالية وسط إعصار ميساك

وسط إقليم هام كيونج الذى ضربه إعصار "ميساك" فى جنوب شرق كوريا الشمالية، ظهر زعيم البلاد كيم جونغ أون، الذى هدد قبل أيام بمعاقبة المسؤولين فى بلاده بسبب استجابتهم الضعيفة فى مواجهة آثار الإعصار.





ووفقًا لوسائل الإعلام الرسمية فى كوريا الشمالية، ترأس الزعيم كيم اجتماع حزب العمال الحاكم، لمناقشة جهود الإنعاش والإغاثة بالمناطق المتضررة.

كما ذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الرسمية فى كوريا الجنوبية، أن كيم عقد اجتماعًا موسعًا للسياسات التنفيذية، أمس السبت، لتقييم الأضرار الناجمة عن إعصار ميساك الذى دمر أكثر من ألف منزل.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، إن "الاجتماع تضمن مناقشة معمقة حول التعافى من الأضرار التى لحقت بالمناطق التى ضربها الإعصار، ودراسة الإجراءات التفصيلية واتخاذ القرارات بشأنها"، كما تضمن تنظيم القوى العاملة فى قطاع الإنشاءات ليتم إرسالها على وجه السرعة إلى المناطق المتضررة، ونقل المواد اللازمة.

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وأضافت الوكالة أنه تمت إقالة رئيس اللجنة الإقليمية للحزب فى إقليم "هام كيونج" الجنوبى، بسبب الفشل الواضح فى التعامل مع الإعصار، وتم تعيين بديل له.

وفي رسالة مفتوحة إلى أعضاء الحزب فى بيونج يانج، قال كيم جونغ أون، إنه سيتم إرسال حوالى 12 ألف عضو من نخبة الحزب إلى المناطق المتضررة للمساعدة فى جهود الإنعاش.

ويأتى إعصار ميساك كتاسع إعصار يضرب البلاد فى هذا الموسم، إذ لاتزال كوريا الشمالية تعانى من الأضرار الناجمة عن الإعصار السابق والأمطار الغزيرة التى أثرت على مناطق إنتاج الأرز الرئيسية فى الإقليم الجنوبى الغربى.