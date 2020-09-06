أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم الأحد، وقوع حادثة طعن خطيرة طالت عدة أشخاص فى وسط مدينة برمنجهام.



أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم الأحد، وقوع حادثة طعن خطيرة طالت عدة أشخاص فى وسط مدينة برمنجهام. ووفقًا لنبأ عاجل بثته شبكة "سكاى نيوز عربية"، أكدت شرطة برمنجهام أن عدة أشخاص تعرضوا للطعن، دون تحديد عددهم، أو نوع الإصابات وحالتها.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر عاجل.. الشرطة البريطانية : حادث طعن خطير وسط برمنجهام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.