بإجمالي 21 ألفا و177 حالة.. كوريا الجنوبية تسجل 167 إصابة جديدة بكورونا

أعلن المقر المركزي لمكافحة الأمراض في كوريا الجنوبية اليوم، الأحد، تسجيل 167 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مما يرفع حصيلة الإصابات في البلاد إلى 21 ألفا و177 إصابة.

وذكر بيان أصدره المقر ونقلته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية على موقعها الإلكتروني، أنه من بين الـ167 إصابة الجديدة، كانت هناك 152 حالة محلية و15 حالة وافدة من الخارج.



وقفز العدد اليومي للإصابات إلى أكثر من 400 إصابة يوم 27 أغسطس الماضي، لكنه أظهر اتجاها تنازليًّا بعدما انخفض إلى أقل من 400 حالة يومي 28 و29 أغسطس.

في الوقت ذاته، ارتفع عدد الحالات الحرجة والخطرة بمقدار 4 حالات إلى 163 حالة، مسجلا أعلى مستوى له منذ اكتشاف أول إصابة بفيروس كورونا في يناير الماضي في كوريا الجنوبية، بينما ارتفع عدد حالات الشفاء بمقدار 137 حالة وبلغ حتى الآن 16 ألفا و146 حالة.