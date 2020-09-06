الشرطة تغلق عدة الطرق .. حادثة طعن خطيرة فى بريطانيا وإصابة عدة أشخاص

تعرّض عدد من الأشخاص للطعن في مدينة برمنجهام الإنجليزية، وفق ما ذكرت الشرطة التي نقلت عنها وسائل الإعلام المختلفة.

وقالت شرطة ويست ميدلاندز إنهم استدعوا بعد الإبلاغ عن وقوع حادث طعن اليوم الأحد، وإصابة عدد من الأشخاص.

ذكرت الشرطة : "نحن على علم بعدد الجرحى، لكن في الوقت الحالي لسنا في وضع يسمح لنا بتحديد عدد الجرحى أو مدى خطورة حالتهم".

وأضافت أن خدمات الطوارئ تعمل معًا في مكان الحادث وتتأكد من أن المصابين يتلقون الرعاية الطبية.

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وتابع بيان شرطة ويست ميدلاندز: "لا يزال العمل جاريًا لتحديد ما حدث ، وقد يستغرق بعض الوقت قبل أن نكون في وضع يسمح لنا بتأكيد أي شيء".

واضاف "في هذه المرحلة المبكرة ، لن يكون من المناسب التكهن بأسباب الحادث.

وأكدت شرطة برمنجهام أن عددا من الطرق تم اغلاقها.