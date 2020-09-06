الجيش اللبناني يوقف خلية إرهابية كانت تخطط لتنفيذ هجمات

دوت الخليج :- أعلن الجيش اللبناني، السبت، توقيف خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي، موضحا أن عناصرها كانوا بصدد تنفيذ هجمات في الداخل اللبناني.
وكشفت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، أن مسؤول الخلية الموقوفة هو الإرهابي المتواري عن الأنظار، خالد التلاوي الذي استخدمت سيارته في جريمة سجلت في أغسطس الماضي.
وتم توقيف عناصر الخلية في سلسلة عمليات أمنية في منطقتي الشمال والبقاع، في تواريخ مختلفة ، بحسب "سكاي نيوز" .
وكشفت التحقيقات أن المتورطين تلقوا تدريبات عسكرية وجمعوا أسلحة وذخائر حربية تمّ ضبطها، ونفذوا سرقات عدة بهدف تمويل نشاطات الخلية المذكورة.
ويأتي الإعلان عن توقيف الخلية بينما يعيش لبنان على وقع أزمة سياسية واقتصادية خانقة ازدادت سوءا بعد انفجار مرفأ بيروت الحيوي في الشهر الماضي.
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