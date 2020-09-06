هايشن يقترب من كوريا الجنوبية مصحوبا برياح عنيفة وأمطار غزيرة

وذكر بيان أصدرته وكالة الأرصاد الجوية الكورية، أنه من المتوقع أن يصل الإعصار العاشر لهذا الموسم إلى المياه الواقعة بين جزيرة "جيجو" الجنوبية ومنطقة "كيوشو" فى اليابان صباح غد الإثنين، ومن المحتمل بعد ذلك أن يتجه شمالًا فوق البحر الشرقي، رغم التوقعات السابقة بوصوله إلى شبه الجزيرة الكورية، كما أنه من المتوقع هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية فى جميع أنحاء كوريا الجنوبية طوال غد.
ورفعت هيئة الأرصاد الكورية حالة التأهب للانهيارات الأرضية إلى درجة "الجدية"، وهى الأعلى فى النظام المكون من 4 مستويات، فى مناطق "جيجو" و"بوسان" و"أولسان" وإقليمى "كيونج سانج" الشمالى والجنوبى وإقليم "كانج وون" وإقليم "جولا" الجنوبي.
كما رفعت حالة التأهب إلى درجة "المراقبة" فى العاصمة سول و10 مدن وأقاليم رئيسية أخرى، حيث من المتوقع هطول أكثر من 300 مليمتر من الأمطار فى المناطق الجنوبية والشرقية، وسيكون إعصار "هايشن" الثانى الذى يضرب البلاد خلال أسبوع.
من جانبه، قال رئيس وكالة الأرصاد الجوية بارك تشونج-هو "من المتوقع حدوث أضرار جسيمة، فربما يكون الإعصار هذه المرة أكثر خطورة من الإعصار السابق الذى أثر على كوريا الجنوبية، بعد فترة وجيزة من نهاية الرياح الموسمية"، مضيفًا أنه "من المهم منع الأضرار من خلال الإخلاء الاستباقى للمواطنين، إلى حد يمكن أن يعتبر إفراطًا فى الحذر".
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