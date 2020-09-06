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ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار مسجد بنجلاديش إلى 24 قتيلا

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بسنت فاروق 2020-09-06 10:27 0 تبليغ

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وذكرت قناة "إيه بى سى" الأمريكية، أن السلطات ما زالت تفحص سبب وقوع تسرب الغاز الذى أدى إلى الانفجار، مضيفة أنه أدى إلى انفجار 6 أجهزة تكييف هواء على الأقل وحدوث حريق ضخم.

وأوضحت أن عددا من المصابين يعانون من حرائق بنسبة 90% فى أجسادهم، وأن السلطات تعتقد أن الغاز تراكم داخل المسجد جراء تسرب من أنبوب غاز تحت الأرض، فيما كانت النوافذ مغلقة.

ووقع الانفجار مساء الجمعة عندما كان المصلون على وشك الانتهاء من صلاة العشاء فى مسجد "بيت الصلاة الجامع" فى مقاطعة نارايانجانج، التى تبعد حوالى 25 كيلومترا من جنوب دكا.

وأوضحت السلطات المحلية أن أسفل المسجد يمر خط أنبوب غاز تسرب إلى داخل المسجد وانفجر عندما حاول أحد الحاضرين تشغيل مكيف هواء.

 

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