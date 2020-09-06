مقتل 10 عناصر من طالبان بـ أفغانستان

وقالت الوزارة، وفقا لقناة "طلوع نيوز" الأفغانية، أن الاشتباكات وقعت فى منطقة "شاه والى كوت"، مؤكدة أنه تم دحر الهجوم من قبل قوات الأمن الأفغانية.
وأشار البيان إلى أن قوات الأمن تمكنت من تدمير أربع دراجات نارية تابعة لطالبان.
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