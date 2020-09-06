تحذير شديد اللهجة من قيادة العمليات المشتركة العراقية بشأن الانفلات الأمني

حذرت العمليات المشتركة العراقية، اليوم الأحد، من أنه لن يكون هناك أي تهاون مع الانفلات الأمني والسلاح الخارج عن سلطة الدولة؛ مشددة على أن العمليات الأمنية في بغداد والبصرة ومحافظات أخرى متواصلة.

ووفقا لـ "السومرية نيوز" العراقية، أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، في بيان لها، أن العمليات الأمنية التي انطلقت في بغداد والبصرة حققت نتائجها، فيما أكدت أنها ستفرض القانون في جميع المحافظات التي تشهد انفلاتًا امنيًا بسبب السلاح غير المنضبط.

ووفقا لـ المتحدث باسم العمليات اللواء تحسين الخفاجي قال إن: "قيادة العمليات المشتركة نفذت عمليات أمنية في بغداد والبصرة وبتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، بمطاردة وملاحقة الخارجين عن القانون".

وأوضح خفاجي أن "العملية الأمنية حققت نتائجها، من خلال ما حصلت عليه من أسلحة واعتدة، فضلا عن إلقاء القبض على مطلوبين مهمين في تجارة المخدرات والإرهاب".

وأضاف أن "انطلاق العمليات الأمنية الأخيرة، جاءت من أجل حصر السلاح بيد الدولة، فضلا عن فرض هيبة الدولة والقانون"، مؤكدا "أنها ستفرض القانون في جميع المحافظات التي تشهد انفلاتًا أمنيًا بسبب السلاح غير المنضبط".