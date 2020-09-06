مصدر ينفي إصابة شقيق سعد الحريري وزوجته بفيروس كورونا

انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية أنباء أوردتها مواقع إخبارية أفادت بإصابة شقيق رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق سعد الحريري بهاء الحريري وزوجته، فيما لم يخرج عنهما تصريحات تؤكد صحة ذلك من عدمه.



ونفى مصدر مقرب من عائلة الحريري، فى اتصال هاتفي لـ "دوت الخليج"، صحة ما تم تداوله من أنباء، مؤكدًا أنهما يتمتعان بصحة جيدة ومستنكرًا الشائعات التى تهدف لإثارة البلبة وتتسبب فى أذى مشاعر الآخرين.



وأضاف المصدر أنه لا أحد بعيد عن الإصابة بفيروس كورونا، قائلًا: "لسنا بمنأي عن الجائحة فقد طالت الكبار والصغار لكن ما الفائدة من الاقتراب من خصوصيات البشر وترويج أنباء مغلوطة".

ويشهد لبنان البلد المنكوب حاليا على أثر أنفجار مرفأ بيروت أوضاعا متردية زادت أكثر سوءًا، حيث سجل عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ارتفاعا كبيرا وصل لـ 20011 إصابة بعد تسجيل 531 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 187.

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وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي، السبت، حول مستجدات فيروس كورونا أنه تم خلال الـ24 ساعة المنصرمة تسجيل 531 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 523 من بين المقيمين و8 من بين الوافدين اللبنانيين، ما يرفع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 20011 منذ 21 فبراير الماضي.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، ما يرفع عدد الوفيات إلى 187 منذ 21 فبراير الماضي.

وبلغ عدد الحالات الحرجة 105 حالات، بحسب الموقع الرسمي لوزارة الإعلام المخصص لمتابعة أخبار فيروس كورونا، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 5868.