بنسبة 79%.. نجاح خطة «التكويت» في 13 قطاعًا حكوميًا

أعلن ديوان الخدمة المدنية الكويتي، نجاحه في تحقيق تقدُّم ملحوظ في تطبيق سياسة (التكويت)، لإحلال المواطنين الكويتيين محل الوافدين في كثير من الوظائف داخل القطاع الحكومي في 13 قطاعًا حكوميا من أصل 16 قطاعا مستهدفا منذ عام 2017 ولمدة 5 سنوات.



وأوضح (الخدمة المدنية) الكويتي – في تقرير له – أن النسب في القطاعات 13 التي جرى إحلال العمالة الكويتية بها تجاوزت 95% في 9 قطاعات، علاوة على إتمام خطة الإحلال في 5 قطاعات،

مشيرا إلى أن إجمالي نسبة الكويتيين في القطاع الحكومي بلغت 79%، مقابل 21% للمقيمين من دون العسكريين، حيث بلغ إجمالي المواطنين الكويتيين 297 ألفا و335 مواطنًا، يقابلهم 77 ألفا و421 مقيمًا فقط، منهم 34 ألفا و375 في القطاع الطبي والصحي، و24 ألفا و184 في وظائف التدريس والتعليم والتدريب، و7 آلاف و817 في الخدمات.