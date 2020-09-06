يحدث في تونس.. طعن شرطيين على يد مجهولين بسوسة

أفادت وسائل الإعلام التونسية بوقوع حادث طعن لرجلي أمن في سوسة التونسية من قبل مجهولين، صباح اليوم الأحد.

ووفقا لإذاعة "موازييك" التونسية، فقد توفى أحد الرجلين ، اللذين تعرضا للطعن في مدينة سوسة على يد إرهابيين، وذلك بعد دخوله في حالة حرجة.

وبدوره، أكد رئيس قسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي، إستشهاد أحد رجلي الأمن ووصف حالة الثاني بالخطيرة.

وبحسب "موازييك"، أكد الناطق الرسمي بإسم الحرس الوطني حسام الدين الجبابلي، أنه قد تم القضاء على ثلاثة إرهابيين في سوسة خلال العملية الإرهابية في مفترق أكودة المؤدي إلى القنطاوي والتي تعرض خلالها حرس إلى الطعن من قبل إرهابيين، مما أدى إلى إستشهاد رجل الأمن سامي مرابط، فيما وصفت حالة رامي الإمام بالخطيرة.

وأفاد الناطق الرسمي بإسم قوات الأمن الداخلي بسوسة، نعيم الرمضاني، أنه تم القضاء على الإرهابيين الثلاثة بعد محاصرتهم في مدرسة بأكودة بعد عملية ملاحقة تلت طعن عوني الحرس.